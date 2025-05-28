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Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Mevkidaşlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılarak bölgesel güvenlik konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 20:23
Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Mevkidaşlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Ülkeleriyle Kritik Görüşmeler Yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı çerçevesinde İstanbul'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bu önemli toplantı, bölgesel güvenlik ve işbirliğinin artırılması amacıyla düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürak, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Balkan ülkeleri arasındaki askerî işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

Ayrıca Gürak, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milan Mojsılovıc, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arbel Kıngjı ve Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevıc ile de ikili görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerde güvenlik, savunma işbirliği ve bölgesel istikrar konuları gündeme geldi.

Görüşmeler sonrasında, katılımcı ülkelerin, savunma alanında işbirliğini artırma kararlılığı vurgulandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (ortada), Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (ortada), Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Gürak, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov (sağda) ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad (solda) ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (ortada), Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (ortada), Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Gürak, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov (sağda) ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad (solda) ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

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