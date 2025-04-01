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ABD Kongre Üyeleri BM'ye İsrail Soruşturması Tehdidi

Cumhuriyetçi senatörler, BM İnsan Hakları Konseyi'ne yaptırım tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:26
ABD Kongre Üyeleri BM'ye İsrail Soruşturması Tehdidi

ABD'den BM'ye Sert Tehdit: İsrail'e Yönelik Soruşturma Mekanizmasına İzin Verilmeyecek

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch ve Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne (UNHRC) yönelik sert bir uyarıda bulundu. İki Kongre üyesi, İsrail hakkında özel soruşturma yetkisi oluşturulması durumunda UNHRC'ye yaptırımla tehdit etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Risch ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Mast, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdikleri mektupta UNHRC'nin, İsrail'e karşı "çok yoğun ve orantısız" bir şekilde odaklandığını öne sürdü.

Kongre üyeleri, BM içinde ''İsrail karşıtı bir eğilim'' bulunduğunu iddia ederek ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına dair Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı açıkladığı yaptırımlara dikkat çekti.

Risch ve Mast, İsrail'e yönelik soruşturma mekanizması kurulmasını destekleyen her herhangi bir UNHRC üyesi devletin veya BM kuruluşunun benzer yaptırımlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu. Ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres'i bu mekanizmanın kurulması konusunda "her türlü önlemi almaya ve bunu reddetmeye" çağırdılar.

UCM, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya dair bu tutuklama kararının ardından UCM'ye yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, 14 Şubat itibarıyla, Trump'ın bu kararına uygun olarak UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine eklemişti.

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü saldırılarda 50 bin 357 Filistinli yaşamını yitirirken, 114 bin 400'den fazla insan yaralandı.

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