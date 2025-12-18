Cevdet Yılmaz: 'Kadınları sadece LGBT bağlamında tartışmak büyük haksızlık'

TBMM Genel Kurulunda bütçe kabulü ve soru‑cevap

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi kabul edildi. Bütçeler üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından soru‑cevap bölümüne geçildi ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe harcamaları ve cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı

Yılmaz, harcamalara ilişkin eleştirilere karşılık olarak rakamların eleştirileri doğrulamadığını belirtti. Açıklamasında, binde 1,1–1,2 civarında bir harcama ve eski sisteme göre daha düşük bir kullanım olduğunu vurguladı. Ayrıca, 'Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanımız değil de rakibi seçilmiş olsaydı, şimdi 6 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı' diyerek geçmiş koalisyon hükümetlerindeki bakan sayılarına atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi eleştirilerine yanıt

Yılmaz, Külliye ile ilgili eleştirilere karşı Külliye içindeki hizmetlerin halka açık olduğunu söyledi. Kütüphane 7/24 açık, Kongre Merkezi faal ve camide cuma dahil namazların kılındığını belirtti. Külliye ziyaretleri için yönlendirme yaparak ziyaret.tccb.gov.tr/ adresinden randevu alınabileceğini ifade etti ve 'Vatandaşa açık değil' iddialarını reddetti.

Bütçe kullanımı, taşıt alımları ve sosyal politika

Genel bütçenin kullanımına değinen Yılmaz, kanunlara göre sınırın 'bütçe başlangıç ödeneğinin binde 5'i' olduğunu hatırlattı ve 2024 itibarıyla Cumhurbaşkanlığının 10 binde beş oranında, 2025 itibarıyla ise yaklaşık 10 binde üç civarında kullanım yaptığını belirtti. Taşıt alımlarıyla ilgili olarak ise Cumhurbaşkanlığında ihtiyat amacıyla 20 taşıt konulduğunu, 2024'te sadece 7 taşıt alındığını ve 2025'te henüz araç alınmadığını söyledi. NATO zirvesi gibi ihtiyaçların doğması halinde alım yapılabileceğini ekledi.

Kadın meselesi, LGBT bağlamı ve entelektüel tartışma

Yılmaz, kadınlarla ilgili meselelerin yalnızca LGBT kontekstinde tartışılmasının kadınlara yönelik büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti: 'Kadınlarla ilgili meseleyi sadece LGBT kontekstinde tartışıyorsanız kadınlara büyük bir haksızlık yapıyorsunuz.' Ayrıca, bu yaklaşımın küreselci söylemlerin etkisi ve oryantalist bir bakış içerdiğini söyledi ve Kürt halkının da bu bakış açısına prim vermeyeceğini belirtti.

Açlık ve yoksulluk ölçütleri

Yılmaz, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırına yapılan atıflarda TÜRK-İŞ hesaplamalarına işaret ederek bu hesaplamaların sendikal yaklaşıma dayandığını söyledi. Örnek olarak geçen ay yoksulluk hesabının 97 bin lira olarak sunulduğunu ve bunun neredeyse 2 bin 500 dolar seviyesine karşılık geldiğini aktardı. Uluslararası istatistiki bir ölçüt olmadığını belirten Yılmaz, en küçük yoksulluk oranıyla mücadele edilmesinin sürdürüleceğini vurguladı.

Soru‑cevap bölümünün ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

