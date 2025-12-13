Dilovası faciasında iddianame hazırlandı: Sanıklar 'olası kast'la yargılanıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım’da çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianameye göre, 8’i tutuklu, 2’si firari toplam 16 sanık hakkında dava açıldı.

Yangın ve kayıplar

Yangın, 8 Kasım’da Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti.

İddianame ve suçlamalar

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla birden fazla kişiyi öldürme', 'olası kastla çocuğa karşı öldürme', 'olası kastla kadına karşı öldürme' ve 'olası kastla mala zarar verme' suçlarından 7’şer kez müebbet, ayrıca 'nitelikli mala zarar verme' suçundan 3’er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Ümit Çelik, Ünal Aslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik ve Güven Demirbaş hakkında ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Gözaltılar, tutuklamalar ve fabrika sahibinin ölümü

Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Firma sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail O., Altay Ali O., Aleyna O. ile Gökberk G. 'olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman A. ve Onay Y. ise 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden H.E., G.B., Ö.A. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kurtuluş Oransal hayatını kaybetti.

İdari soruşturmalar

Olayın ardından bazı kurumlarda idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınanlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ile bir personel bulunuyor.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

KOCAELİ’NİN DİLOVASI İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KOZMETİK FABRİKASINDAKİ YANGINA İLİŞKİN 8'İ TUTUKLU, 2'Sİ FİRARİ 16 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI. 4 SANIK HAKKINDA ‘OLASI KAST’, 5 SANIK HAKKINDA BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN CEZA TALEP EDİLDİ.