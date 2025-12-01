Bozüyük'te Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halinde bulunan bir tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Çarşı Mahallesi Saraycık Kavşağı yol ayrımında yaşandı. Arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ve M.V. idaresindeki tıra, sürücüsü A.H. olan 11 AAT 693 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Yetim yaşamını yitirdi. Sürücü A.H. ise yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye ayrıca itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BOZÜYÜK'TE PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN OTOMOBİL ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI