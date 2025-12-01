DOLAR
Bozüyük'te Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bozüyük'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde yolcu Yusuf Yetim hayatını kaybetti, sürücü A.H. ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 00:12
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halinde bulunan bir tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Çarşı Mahallesi Saraycık Kavşağı yol ayrımında yaşandı. Arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ve M.V. idaresindeki tıra, sürücüsü A.H. olan 11 AAT 693 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Yetim yaşamını yitirdi. Sürücü A.H. ise yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye ayrıca itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

