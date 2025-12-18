DOLAR
Ordu'da 'Dur' İhtarına Uymayan Kamyonet Kovalama Sonrası Yakalandı

Gülyalı uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan 52 AV 722 plakalı kamyonet, polis kovalamacası sonucu Karşıyaka Mahallesi'nde sıkıştırılarak yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 01:13
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Gülyalı ilçesindeki uygulama noktasında 52 AV 722 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Sürücünün 'dur' ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçması üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaçış sırasında kamyonet, Altınordu ilçesinde bazı sivil ve polis araçlarına çarparken, tekrarlanan 'dur' ihtarına rağmen durmayan araç için polis ekipleri lastiklerine ateş açtı. Arka lastikleri patlayan ve bir süre daha kaçan kamyonet, çok sayıda polisin takibi sonucu Karşıyaka Mahallesi'nde bir sokakta sıkıştırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerindeki kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

