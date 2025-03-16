ABD'li Yargıç, Trump'ın Sınır Dışı Yetkisini Askıya Aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela çetesi ile bağlantılı göçmenleri sınır dışı etmek amacıyla yalnızca savaş zamanlarında kullanılabilen bir yetkiyi devreye sokma kararı, bölge yargıcı tarafından engellendi.

Yargıç Boasberg’in Kararı

Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Trump'ın cumartesi sabahı imzaladığı başkanlık kararnamesinin hemen ardından bu yetkilerin geçici olarak askıya alınmasına karar verdi. Boasberg, Trump yönetiminin başvurduğu "Yabancı Düşmanlar Yasası" kapsamında, davacı tarafı haklı bularak, duruşma olmaksızın sınır dışı edilmelerini engelledi.

Yasa ve Tarih

Trump, 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak, belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme yetkisini yeniden gündeme getirmişti. Bu yasa, daha önce 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanlar" ile ilgili uygulamalar için kullanılmıştır.

Venezuela Çetesi ve Sınır Dışı İşlemleri

Trump'ın kararnamesi, Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı "yabancı terör örgütü" olarak tanımlayarak, bu çeteyle bağlantılı olduğuna inanılan kişilerin hızla yakalanmasını ve sınır dışı edilmesini amaçlıyordu. Yargıç Boasberg, sınır dışı edilen kişilerin, uçaklarındaysalar derhal ABD'ye dönmesi talimatını verdi.

Trump yönetiminin, Yargıç Boasberg’in verdiği bu kararı üst mahkemeye taşımasının beklendiği bildirilmektedir.