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ABD, Mısır ve Katar'dan Gazze'de Ateşkes Müzakerelerine Çağrı

ABD, Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için müzakereleri yeniden başlatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:57
ABD, Mısır ve Katar'dan Gazze'de Ateşkes Müzakerelerine Çağrı

Gazze'de Ateşkes İçin Yeni Bir Fırsat

ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta müzakerelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Ortak Açıklama ve Beklentiler

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, "Gazze halkı ve rehinelerin aileleriyle birlikte uzun süredir yaşadığı çileye derhal bir sınır getirmenin zamanı geldi," ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca, ateşkesin sağlanması için tarafların daha fazla zaman kaybetmemesi gerektiği vurgulandı.

Müzakere Süreci ve Detaylar

Müzakerelerin Kahire veya Doha'da yapılması önerilirken, ABD, Mısır ve Katar, çerçeve anlaşmasını hayata geçirecek detayların belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Biden, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes önerisinin bu çerçeveye dayandığını belirtmişti.

İsrail'in Tutumu ve Sivil Etkiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Belirlenen hedefler gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılara devam edeceğiz," diyerek, müzakerelerdeki belirsizliklere dikkat çekti. 7 Ekim'den bu yana, Gazze'ye yapılan saldırılarda 39 bin 699 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sonuç olarak, bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve sivil altyapının yeniden inşa edilmesi için atılacak adımlar büyük bir önem taşıyor.

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