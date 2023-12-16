ABD, Netanyahu'nun aşırı sağcı politikalarına karşı endişeli

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e Gazze'de yaptığı katliamlar için destek vermesine rağmen, son zamanlarda Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümete karşı farklı bir tutum sergiliyor.

Biden'ın Netanyahu hükümetinin değişmesi çağrısı, Gazze'deki savaş nedeniyle gözden düşen aşırı sağcı hükümete karşı artan eleştirilerin habercisi olarak görülüyor.

ABD ile İsrail arasında ilk etapta gergin bir ilişki olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Biden, Gazze'ye 7 Ekim'den beri saldıran İsrail'e en güçlü müttefik olarak destek verse de, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinden uzak durmaya çalışıyor.

Bu gerginlik, hükümetin aşırı sağcı politikaları ve yargıyı etkisizleştirmeye yönelik yargı reformu nedeniyle ülkede kitlesel gösterilerin çıkmasından sonra daha da arttı.

Gazze meselesinde de ABD ile İsrail arasında fikir ayrılıkları ortaya çıktı.

Biden, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarla dünyanın desteğini yitirdiğini ve Netanyahu'nun hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Biden, Netanyahu hükümetini "İsrail'in en muhafazakar hükümeti" olarak nitelendirdi.

Biden, Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddettiğini belirterek, uzun vadeli çözüm için Netanyahu'nun hükümetini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

ABD yönetiminin, Oslo Anlaşmaları'nın ruhunu diriltmek için iki devletli çözümü savunan tutumu, Netanyahu hükümetinin bu politikaları kabul etmeyen söylemi ile uyumsuzluk gösteriyor.

Netanyahu da Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki işgal bittikten sonra bölgenin statüsü konusunda ABD yönetimiyle anlaşmazlık yaşadığını dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, Gazze'ye saldıran İsrail'in aşırı sağcı hükümetini eleştirdi. Biden, Netanyahu'nun hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler, "İsrail'in en aşırı sağcı hükümeti" olarak tanımlanan bu koalisyonu yeniden gündemin odağına taşıdı.

İsrail'de sık sık seçim yapılmasına ve yolsuzluk davasına rağmen, Netanyahu, geçen yıl 1 Kasım'da yapılan seçimlerde aşırı dindar ve sağcı partilerle birlikte iktidara geldi.

Netanyahu'nun Likud Partisi, 120 sandalyeli mecliste 32 milletvekili kazandı. Ultra Ortodoks Yahudi partileri Şas 11, Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, aşırı sağcı partiler Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam da 14 milletvekili çıkardı. Böylece Netanyahu, 64 sandalyeyle hükümeti kurdu.

Netanyahu'nun yeni hükümeti, 29 Aralık 2022'de meclisten güvenoyu aldı. Hükümette, Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı politikalar izleyen, Yahudi yerleşimcileri destekleyen Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler önemli bakanlıklara getirildi. Bu hükümet, İsrail siyasi tarihindeki "en aşırı sağcı" hükümet olarak görülüyor.

Netanyahu liderliğindeki hükümet, Filistin ve İsrail'deki toplumsal muhalefetin yanında, ABD başta olmak üzere İsrail'in Batılı müttefiklerinin de "endişesini" çekiyor.