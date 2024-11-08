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ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde

ABD Hava Kuvvetleri, 4 B-52 bombardıman uçağını İngiltere'ye konuşlandırarak Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:58
ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde

ABD Hava Kuvvetleri Avrupa'ya B-52'leri Gönderiyor

ABD Hava Kuvvetleri, Boeing B-52 Stratofortress isimli 4 adet bombardıman uçağını, Avrupa bombardıman görev gücüne dahil etmek amacıyla İngiltere'ye konuşlandırdığını duyurdu.

Fairford Üssü'ne Varış

Bu durum, ABD Hava Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı'nın yazılı açıklaması ile kesinlik kazandı. Açıklamada, "Louisiana'daki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'nde görevli 4 adet B-52, bugün Fairford'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ulaştı," bilgisine yer verildi.

Destekleyici Hava Gücü

4 adet uzun menzilli B-52'nin mürettebatı, Finlandiya'da bulunan F-18 Hornet ve İsveç'in JAS 39 Gripen savaş uçaklarıyla entegre bir şekilde hareket etti.

20. Sefer Bombardıman Filosu

Açıklamaya göre, bu B-52 bombardıman uçakları 20. Sefer Bombardıman Filosu olarak görev yapacak. ABD Avrupa Komutanlığı, bu uçakların NATO Müttefikleri ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte, yeteneklerini senkronize etmek ve güvenlik taahhütlerini sağlamak üzere görev alacağını belirtti.

Güvenlik Taahhüdü

ABD Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı General James Hecker, "Bu Bombardıman Görev Gücü, Avrupa Müttefiklerimize olan sarsılmaz bağlılığımızın bir örneğidir. Birlikte, bölge genelinde güvenliği ve istikrarı güçlendiren daha güçlü ve daha stratejik ilişkiler kuruyoruz," dedi.

ABD'nin Hazır Olma Durumu

Hecker, ABD stratejik bombardıman uçaklarının düzenli konuşlandırmalarının, ABD ve NATO'nun tehditleri caydırma, İngiltere ve müttefik ülkelerle iyi bir bütünleşmişlik içinde bulunma durumunu gösterdiğini vurguladı.

Askeri Güç Konuşlandırması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Tuğgeneral Patrick Ryder, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, Orta Doğu'nda gerginliklerin azaltılması için ilave askeri güç göndereceklerini, bu güçler arasında uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunacağını bildirdi.

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