Kocaeli'de Feci Kaza: Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-605 kara yolunda meydana gelen tragik bir kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olay, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Çayırköy mevkisinde, D.İ. tarafından kullanılan plakasız motosikletin, F.Ç. idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobile çarpmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonucu her iki sürücü ile otomobildeki ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları en hızlı şekilde hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsü D.İ., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın Sebepleri Araştırılıyor

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza'nın nedenlerine ilişkin detayların ve iki aracın hız durumunun incelemesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.