DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,02 0,17%
ALTIN
3.046,97 -0,8%
BITCOIN
2.461.293,06 -3,2%

ABD'nin Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehlikede

Orta Doğu'daki operasyonlar, ABD'nin hava savunma füzesi stoklarını azaltırken, Pasifik'teki askeri hazırlıkları riske atıyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:24
ABD'nin Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehlikede

ABD Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehdit Altında

ABD'nin, İsrail'in korunmasına destek sağlamak amacıyla Orta Doğu'da hava savunma füzeleri kullanması, ülke içindeki hava savunma sistemlerinin stoklarının azalmasına yol açtı. Bu durum, Pasifik'te potansiyel bir çatışmaya hazırlık açısından endişeleri artırmakta.

Talep Artışı ve Stok Azalması

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, ABD gemilerinin İsrail'e yönelik olarak, özellikle de Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı, 100'den fazla Standart Füze fırlattığı belirtildi. Hava savunma füzeleri, Orta Doğu'daki füze ve insansız hava araçlarına karşı kullanılırken, bu durum Pasifik'teki askeri hazırlığı olumsuz etkiliyor.

Uzman Görüşleri

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stimson Merkezinden Elias Yousif, ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'da güçlü bir savunma sanayisi inşa etmediğini ifade ederek, "Bu savaşların her ikisi de ABD savunma planlamasının bir parçası olmayan, uzun süreli çatışmalar" dedi.

Uzmanlar son yıllarda önleyici füze stokları oluşturulduğunu, ancak Orta Doğu'da bir ay içinde önemli miktarda füzelerin kullanıldığını ve mevcut üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını belirtti. ABD Donanması, 7 Ekim'den bu yana, İsrail'e yönelik saldırıları önlemek için 1,8 milyar dolardan fazla değerinde önleyici füze fırlattıklarını açıkladı.

Olası Sonuçlar

Bir Kongre üyesi, harcamaların yerine yenilerini yerleştirmenin uzun sürmesi ve yüksek maliyetler doğurduğunu dile getirdi. Pentagon yetkilileri ise, Standart Füzelerin mevcut üretim seviyelerinin korunacağını, ancak bazı eski versiyonların kesileceğini bildirdi.

Mark Montgomery, "Bir senenin Standart Füzelerini harcıyoruz, bunlar Çin için kendimizi yeniden silahlandırmanın bir parçası olması gereken standart füzeler. Yani yüzde 100, bir kez daha Orta Doğu'da, Pasifik'teki operasyonları yürütmek için donanmanın hazır olma durumunu geriye çektik" değerlendirmesini yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
2
Rusya, 131 Avustralyalıya Giriş Yasağı Getirdi
3
ABD'nin Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehlikede
4
Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı
5
Fethiye'de 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ta GÖKBEY Helikopterinin Teslimatını Yaptı
7
Avusturya, UNIFIL Görevinde Yaralanan Askerlerini Açıkladı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek