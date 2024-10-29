ABD'nin Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehlikede

ABD Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehdit Altında

ABD'nin, İsrail'in korunmasına destek sağlamak amacıyla Orta Doğu'da hava savunma füzeleri kullanması, ülke içindeki hava savunma sistemlerinin stoklarının azalmasına yol açtı. Bu durum, Pasifik'te potansiyel bir çatışmaya hazırlık açısından endişeleri artırmakta.

Talep Artışı ve Stok Azalması

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, ABD gemilerinin İsrail'e yönelik olarak, özellikle de Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı, 100'den fazla Standart Füze fırlattığı belirtildi. Hava savunma füzeleri, Orta Doğu'daki füze ve insansız hava araçlarına karşı kullanılırken, bu durum Pasifik'teki askeri hazırlığı olumsuz etkiliyor.

Uzman Görüşleri

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stimson Merkezinden Elias Yousif, ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'da güçlü bir savunma sanayisi inşa etmediğini ifade ederek, "Bu savaşların her ikisi de ABD savunma planlamasının bir parçası olmayan, uzun süreli çatışmalar" dedi.

Uzmanlar son yıllarda önleyici füze stokları oluşturulduğunu, ancak Orta Doğu'da bir ay içinde önemli miktarda füzelerin kullanıldığını ve mevcut üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını belirtti. ABD Donanması, 7 Ekim'den bu yana, İsrail'e yönelik saldırıları önlemek için 1,8 milyar dolardan fazla değerinde önleyici füze fırlattıklarını açıkladı.

Olası Sonuçlar

Bir Kongre üyesi, harcamaların yerine yenilerini yerleştirmenin uzun sürmesi ve yüksek maliyetler doğurduğunu dile getirdi. Pentagon yetkilileri ise, Standart Füzelerin mevcut üretim seviyelerinin korunacağını, ancak bazı eski versiyonların kesileceğini bildirdi.

Mark Montgomery, "Bir senenin Standart Füzelerini harcıyoruz, bunlar Çin için kendimizi yeniden silahlandırmanın bir parçası olması gereken standart füzeler. Yani yüzde 100, bir kez daha Orta Doğu'da, Pasifik'teki operasyonları yürütmek için donanmanın hazır olma durumunu geriye çektik" değerlendirmesini yaptı.