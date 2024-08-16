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ABD'nin Texas Instruments'a Çip Yatırımı İçin 1.6 Milyar Dolar Desteği

ABD, çip üretimini artırmak için Texas Instruments'a 1.6 milyar dolar finansman sağlayacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:06
ABD'nin Texas Instruments'a Çip Yatırımı İçin 1.6 Milyar Dolar Desteği

ABD, Texas Instruments'a Çip Üretimi İçin Destek Oluyor

ABD yönetimi, ülke genelinde çip üretimini artırma hedefi doğrultusunda Texas Instruments'a 1.6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacağını açıkladı. Bu destek, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamındaki stratejilerin bir parçası olarak belirtildi.

Yerli Tedarik Zincirinin Güçlenmesi

Açıklamada, Texas Instruments'la yapılan ön anlaşmanın, yerel tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmak ve ulusal güvenliği güçlendirmek amacı taşıdığı vurgulandı. Bu finansman, Texas Instruments'ın üç yeni son teknoloji tesis kurma planını destekleyecek ve toplamda 18 milyar doları aşan bir yatırımın temelini sağlayacak.

Tesisler ve İstihdam

Duyuruda ayrıca, yeni tesislerden ikisinin Texas'ta, birinin ise Utah'ta inşa edileceği ve bu yatırımlar neticesinde 2 binden fazla yeni istihdam yaratılmasının beklendiği ifade edildi.

Kredi İmkanları ve Uzun Vadeli Hedefler

Doğrudan finansmanın yanında, Texas Instruments'a yaklaşık 3 milyar dolarlık kredi imkânı da sunulacağı belirtildi. ABD yönetimi, 2030 yılına kadar dünya genelindeki en ileri yarı iletkenlerin %20'sini üretme hedefine yönelik olarak bir dizi teknoloji şirketine finansman sağlayacağını duyurmuştu. Bu şirketler arasında Samsung, TSMC ve Intel gibi önemli isimler bulunuyor.

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