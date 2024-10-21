ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Ziyaretinde Bulundu

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Ukrayna'da İki Günlük Ziyaret Gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanı Austin, resmi temaslar için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Ziyaretinin amacı, ABD'nin uluslararası toplulukla beraber Ukrayna'nın yanında durma taahhüdünü vurgulamak.

Social Medyada Paylaşımlar

Austin, Kiev Tren İstasyonu'nda çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, bu ziyaretinin ABD Dışişleri Bakanı olarak Kiev'i 4. kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bu ziyaretim, ABD'nin uluslararası toplumla birlikte Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini gösteriyor" dedi.

İkili Görüşmeler ve Destek Vurgusu

ABD Savunma Bakanlığı, Austin'in Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna hükümetinden yetkililerle bir araya geleceğini duyurdu. Açıklamada, "Bakan, ABD'nin Ukrayna'ya, savaş alanındaki Rus saldırganlığına karşı kendilerini savunmaları için ihtiyaç duydukları güvenlik yardımını sağlama taahhüdünü vurgulayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Savunma Temas Grubu

Ziyaretinin sonunda, Austin, "Ukrayna Savaşı'nın, neden ABD'nin güvenliği için önemli olduğu" hakkında bir konuşma yapacağı bilgisi verildi. Ayrıca, Nisan 2022'den bu yana, yaklaşık 50 ülkenin yer aldığı "Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG)" koalisyonu oluşturduğu belirtildi. Bu koalisyon, Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı sağlıyor ve ülkenin gelecekteki Rus saldırganlıklarına karşı koyma kabiliyeti için gerekli gücü ve sanayi altyapısını oluşturmalarına yardımcı oluyor.