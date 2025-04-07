ABD Ticaret Bakanı Lutnick, İnsansız Adaların Tarife Listesine Alınmasını Savundu

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, "İnsansız Adalar" İçin Tarife Önerisini Destekledi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, insansız adaların tarife listesine alınmasının yasal boşlukları kapatmak için gerekli olduğunu savundu. Bu durum, Güney Okyanusu'nda bulunan Avustralya'ya bağlı Heard ve McDonald Adaları gibi insan nüfusu olmayan bölgelerin, tarife listesine dahil edilmesiyle dikkati çekiyor.

Lutnick, CBS News'ün "Face the Nation" programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Bu bölgelere neden yüzde 10 vergi uygulanıyor? Bunu yaparken yapay zeka mı kullandınız?" sorusuna yanıt veren Lutnick, "Hayır. Burada amaç hiçbir ülkeyi listeden muaf tutmamak. Çünkü eğer listede bir yeri dışarıda bırakırsanız, Amerika'yı dolaylı yoldan sömürmeye çalışan ülkeler ürünlerini o bölgeler üzerinden bize ulaştırıyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Lutnick, Çin ve diğer ülkelerin bu tür adalar aracılığıyla yasal boşluklardan faydalandığını öne sürerek, bunun ABD'nin ticaret açıklarını kapatmalarına yardımcı olacağını ifade etti. Trump, 2 Nisan tarihinde, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının %10 olacağını duyurmuştu.