DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

ABD: Trump Yönetimi Vatandaşlık Sınavını Zorlaştırmayı Planlıyor

USCIS Direktörü Joseph Edlow, vatandaşlık sınavının daha zor ve düşündürücü olmasını önerdi; adaylardan yazılı değerlendirme istenebilir.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:12
ABD: Trump Yönetimi Vatandaşlık Sınavını Zorlaştırmayı Planlıyor

ABD: Trump Yönetimi Vatandaşlık Sınavını Zorlaştırmayı Planlıyor

USCIS Direktörü Joseph Edlow'dan açıklama

Politico internet sitesinin haberine göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, Washington'daki Göçmenlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlık sınavlarına ilişkin planları açıkladı.

Edlow, mevcut sınavın "çok kolay olduğunu" belirterek, mevcut yapının ABD yasalarına göre vatandaşlık almaya hak kazanamayanların göç sürecinde desteklenmesine olanak sağladığını savundu.

Edlow, sınavın yalnızca yüksek eğitimli adayların geçebileceği kadar zor olmasını istemediğini vurguladı; ancak sınavın daha düşündürücü olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Edlow, adaylardan Amerikalı olmanın ne anlama geldiğini özetleyen bir yazı yazmalarının da istenebileceğine dikkati çekti.

Haberde, bu tür değişikliklerin vatandaşlık başvuru sürecinde kısa vadede gerçekleşmesinin muhtemel olmadığına işaret edilirken, önerilerin Trump yönetiminin göç sürecini daha sıkı inceleme politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire