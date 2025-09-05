ABD: Trump Yönetimi Vatandaşlık Sınavını Zorlaştırmayı Planlıyor

USCIS Direktörü Joseph Edlow'dan açıklama

Politico internet sitesinin haberine göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, Washington'daki Göçmenlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlık sınavlarına ilişkin planları açıkladı.

Edlow, mevcut sınavın "çok kolay olduğunu" belirterek, mevcut yapının ABD yasalarına göre vatandaşlık almaya hak kazanamayanların göç sürecinde desteklenmesine olanak sağladığını savundu.

Edlow, sınavın yalnızca yüksek eğitimli adayların geçebileceği kadar zor olmasını istemediğini vurguladı; ancak sınavın daha düşündürücü olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Edlow, adaylardan Amerikalı olmanın ne anlama geldiğini özetleyen bir yazı yazmalarının da istenebileceğine dikkati çekti.

Haberde, bu tür değişikliklerin vatandaşlık başvuru sürecinde kısa vadede gerçekleşmesinin muhtemel olmadığına işaret edilirken, önerilerin Trump yönetiminin göç sürecini daha sıkı inceleme politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.