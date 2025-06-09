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ABD ve Çin Londra'da Ticaret Görüşmelerine Başladı

ABD ve Çin, ticaret gerilimini azaltmak için müzakerelerin yeni turuna Londra'da başladı. Tarife artışları masada.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 19:05
ABD ve Çin Londra'da Ticaret Görüşmelerine Başladı

ABD ve Çin, Londra'da Ticaret Görüşmelerine Başladı

ABD ve Çin, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimini çözmek amacıyla müzakerelerin yeni turuna İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için ABD'li yetkililerle Londra'da bir araya geldi.

Her iki taraftan yapılan açıklamalarda, müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Başbakan Yardımcısı 'nın temsil edeceği belirtildi.

İngiltere'nin görüşmelere ev sahipliği yapsa da herhangi bir şekilde dahil olmayacağı ifade edildi. Londra hükümetinden yapılan açıklamada, "Biz serbest ticareti savunan bir ulusuz ve bir ticaret savaşının kimsenin çıkarına olmadığını daima dile getiriyoruz. Bu yüzden görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, görüşme öncesinde Bessent ve Hı ile bir araya geldi.

Tarife Restleşmesi ve Gerilimler

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, bunun ardından Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 145'e kadar çıkmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası, ABD ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı aldı. Görüşme sonrasında, 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürüldü, Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a indirdi.

Trump, 30 Mayıs'taki açıklamasında, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu durumu görüşeceğini ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.

Washington, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşın yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiştir. Ayrıca çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı araştırmalarda çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal etmeyi planladığını belirtmiştir.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife artışları nedeniyle tırmanan ticaret gerilimini ele almak üzere ilk kez telefonla görüşmüş ve taraflar, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'deki mutabakatın uygulanması için çalışmaya devam etmesi konusunda anlaşmaya varmıştır.

ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü...

ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turuna İngiltere'nin başkenti Londra'da başladığı bildirildi. Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng (sağ 3) Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için ABD'li yetkililerle Londra'da bir araya geldi. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent (sol 3), Ticaret Bakanı Howard Lutnick (sol 2) ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer (sol 1) temsil etti.

ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü...

ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turuna İngiltere'nin başkenti Londra'da başladığı bildirildi. Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng (sağ 3) Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için ABD'li yetkililerle Londra'da bir araya geldi. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent (sol 3), Ticaret Bakanı Howard Lutnick (sol 2) ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer (sol 1) temsil etti.

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