ABD ve İngiltere'den Yemen'in Hacce Kentine Hava Saldırıları

ABD ve İngiltere'nin Hacce'ye Hava Saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin kuzeybatıda bulunan Hacce kentine hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, bu hava saldırılarının Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine yönelik olduğu belirtildi.

Can Kaybı ve Detaylar

Bununla birlikte, yapılan paylaşımda, saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Husse saldırısı ile ilgili güncellemeler bekleniyor.

Geçmişteki Saldırılar

Öte yandan, İsrail 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. O saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.