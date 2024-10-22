Açık Öğretim Okullarında Yeni Ders Geçme Düzenlemeleri

Açık Öğretim Okullarında Geçme Puanları Yenilendi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile açık öğretim ortaokulları ve liseleri için ders geçme puanları, örgün eğitim ile uyumlu hale getirildi. Bu düzenleme ile açık öğretim ortaokulunda Türkçe dersinden geçme puanı 70, diğer derslerden ise 50 olarak belirlendi. Ayrıca, açık öğretim liselerinde tüm dersler için geçme notu 50 olarak belirlenmiştir.

Yeni Yönetmelik Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmeliklerin güncellenmesi amacıyla yeni bir çatı yönetmelik hazırladı. Bu yönetmelik, açık öğretim lisesi, ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve imam hatip liselerini kapsayarak tüm derslerden 45 ve üzeri puan alan öğrencilerin başarılı sayılmasını sağlıyor.

Veri Yönetimi ve Elektronik İşlemler

Yönetmelikte ayrıca, açık öğretim okullarında öğrenci verilerinin elektronik ortama aktarılması ile ilgili düzenlemeler yer aldı. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden kayıt işlemleri artık mümkün hale geldi. Sınavların hem elektronik hem de basılı yöntemlerle yapılabilmesine yönelik düzenlemeler de gerçekleştirildi.

Kayıt ve Ücret Muafiyeti

Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı olan öğrencilerin örgün eğitim kurumlarına geçiş yapabilmesi için yeni düzenlemeler getirildi. Ayrıca, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde Bakanlıkça belirlenen ücret muafiyet hakkı da eklendi.

Öğrenci Durumlarının Güncellenmesi

Öğrenci durumları ile ilgili olarak “donuk” ve “silik” terimleri, “kayıt yenilemeyen” ve “beklemeli öğrenci” olarak yeniden tanımlandı. Açık öğretim bürolarının adı ise “açık öğretim birimleri” olarak değiştirildi.

Yurt Dışında İkamet Eden Öğrencilere Kolaylık

Bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında bulunan kişilerin çocukları açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırabilecek. Ayrıca velilerin yurt dışında ikamet ettiğini belgelendirenlere kayıt hakkı tanındı.

Bu yeni düzenlemeler, açık öğretim okullarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor.