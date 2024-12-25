Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Balıkesir'deki Patlama Üzerine Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde meydana gelen patlamada 11 çalışanın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikası hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, "Kazanın bütün detayları incelenecek. İş yerinin önceki durumu, bundan sonraki çalışmaları, önceki kazanın sebebi neydi? Tüm bunlar elbette ki detaylı bir şekilde adliyemizin, cumhuriyet savcılarımızın inceleyeceği konular," diye ifade etti.

Hastane Ziyareti ve Bakanların Durumu

Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, sabah saatlerinde bir okul servisinin tırla çarpıştığı kazada yaralanan öğrencileri, Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına bilgi veren Tunç, patlama ile ilgili daha önce benzer bir olay yaşandığını da hatırlattı.

Tunç, "Birçok detayı ortaya çıkarmak için detaylı bir inceleme yapmamız gerekiyor. Bu tür kazaların bir daha olmaması için gerekli önlemleri almak zorundayız," dedi.

Bakanın Cenaze Törenine Katılımı

Patlama sonucu hayatını kaybedenlerin cenaze törenine de katıldıklarını belirten Tunç, "Canlarımız gitti, bu konuda çok üzgünüz. Vatandaşlarımızla birlikte cenaze namazlarında yer alacağız, başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz," şeklinde konuştu.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Bir gazetecinin gözaltına alınanlarla ilgili sorusu üzerine de Tunç, "İfadeler alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımız, iş yerinin sorumluları ve çalışanlarıyla ilgili tüm durumları değerlendirecek. Gözaltı işlemleri sürüyor," dedi.

Okul Servisi Kazasının Detayları

Balıkesir'deki okul servisi kazasında 28 kişinin yaralandığını belirten Tunç, 5 öğrencinin yoğun bakımda olduğunu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Bu olayla ilgili de adli soruşturmanın başladığını ve kusuru olanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Tunç, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Balıkesir'de sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Balıkesir'de sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.