Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Şehitleri Andı: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Şehitleri Andı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 8 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can için düzenlenen anma törenine katıldı. İzmir Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bakan Tunç, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Şehitlerin Ailesine Başsağlığı Diledi

Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada, Fethi Sekin ve Musa Can'ın ailelerine başsağlığı dilerken, onların isimlerini ve aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti. Tunç, Fethi Sekin'in cesaretini ve adliye önünde gösterdiği kahramanlığı aktararak, 'Teröristlerin niyetini anlayan Fethi Sekin, canı pahasına büyük bir mücadele vermiştir.' dedi.

Terörle Mücadeledeki Kararlılık

Devletin kararlı duruşunun ve cesur adımlarının meyvelerini vermeye başladığını belirten Tunç, 'Devletimizin kararlı politikaları, cesur adımları ve Suriye'nin özgürleşmesi ile birlikte terör örgütleri tükenme noktasına gelmiştir.' şeklinde konuştu. Tunç, 'Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Ülkemizi terörün her türlüsünden arındırarak daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için çalışacağız.' dedi.

Anma Töreninde Duygulu Anlar

Törende, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, İl Emniyet Müdürü Celal Sel de birer konuşma gerçekleştirdi. Anma töreninde şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve kızı Zeynep Dila Sekin ile şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can ve kızı Emine Can gibi aile üyeleri de katıldı.

Karanfil Bırakıldı

Etkinliğin ardından, Bakan Tunç, Fethi Sekin Anıtı'na ve Sekin'in şehit olduğu alana karanfil bıraktı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, 'Fethi Sekin, trafiği denetlemekle görevliydi ama o tehlikeyi sezdi ve canı pahasına bu durumu bertaraf etti. Terörle mücadelede kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz.' diye ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 8 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 8 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.