JASAT, Kırşehir'de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.B.'yi yakaladı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Yakalama ve teslim süreci
Edinilen bilgilere göre A.B.’nin 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. JASAT ekiplerince gerçekleştirilen titiz çalışmanın ardından A.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli A.B.; Kırşehir Adliyesi’nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
