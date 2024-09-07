Adalet Bakanı Tunç, Kazakistan'da TDT Toplantısına Katılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kazakistan'a Gidiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 1. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yöneliyor. Bu toplantı, adalet alanındaki işbirliğini pekiştirmek amacıyla düzenleniyor.

Kazakhstan'daki Temaslar

Bakan Tunç, Kazakistan ziyaretinin ilk adımında, 8 Eylül Pazar günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de yer alacağı 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın grand açılışına katılacak.

TDT Adalet Bakanları Toplantısı

Toplantıda, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Adalet Bakanları da yer alacak. Katılımcılar, adalet alanında işbirliğini değerlendirerek ortak bir bildiri imzalayacaklar.

Türk Toplumuyla Buluşma

Adalet Bakanı Tunç ayrıca, Kazakistan'da yaşayan Türk toplumu ile de bir araya gelerek, onların sorunlarını dinleyecek ve işbirliği imkanlarını görüşecek.