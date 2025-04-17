DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de düzenlenen sempozyumda yargı bağımsızlığı ve adaletin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:52
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de gerçekleştirilen "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"nda önemli mesajlar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında konuşan Tunç, yargı mensuplarına yönelik tehditlerin ve yargıyı karalamaya yönelik beyanların kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Hep beraber yargı sürecini beklemek durumundayız" dedi.

Kocaeli'nin Ekonomideki Önemi Vurgulandı

Sempozyumda konuşan Bakan Tunç, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne değinirken, ticaret ve sözleşme hukuku çerçevesinde karşılaşılan sorunlara çözüm arayışlarının önemine dikkat çekti. Bakan Tunç, adaletin sağlanabilmesi için bağımsız ve tarafsız bir yargının şart olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN HUKUK GÜVENLİĞİ ENDERSİNDEKİ YERİ

Tunç, Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksindeki sıralamasına itiraz ederek, “Hukuk güvenliği noktasında en güvenli ülkelerden birisiyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin algısını sorguladı.

Yargı Bağımsızlığına Dikkat

Bakan Tunç, son günlerde başlatılan yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yargıya yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti. “Masumiyet karinesine önem veriyoruz.” diyerek yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.

Antalya Üzerinden Yatırım Çağrısı

2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen yabancı sermaye yatırımlarının artması, hukuk güvenliği ve hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine bağlandı. Tunç, muhalefetin yurtdışındaki yatırımcıları Türkiye'ye gelmemeleri konusunda teşvik etmesinin yanlı olduğunu ifade etti.

Hukuk ve Ekonomi Bağlantısı

Tunç, “Biz hukukla ekonomiyi, adaletle kalkınmayı at başı götüren bir iktidarız.” diyerek, yapılan hukuksal reformların ekonomideki etkilerine dikkat çekti. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin de önemine değinen Tunç, bu yöntemlerin mahkeme yükünü azaltma noktasında sağladığı faydaları aktardı.

Yeni Adliye Binaları ve İnsan Kaynağı Yatırımları

Bakan Tunç, adalet sisteminin etkinliğini artırmak için yeni adliye binalarının inşaat projelerinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, son 2 yılda 3 bin 369 yeni hakim ve savcının sisteme katıldığını ve toplam sayının 25 bin 695'e ulaştığını ifade etti.

Son olarak, Türkiye'de hukuk güvenliğinin sağlanması için tüm vatandaşları sürece destek olmaya çağırdı. Tunç, “Adalet yerini bulduğunda ekonomi güçlenir, yatırım ortamı canlanır.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Adliyesinde ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Adliyesinde ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Adliyesinde ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Adliyesinde ziyarette bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar
3
Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti
4
Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı
5
Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı
6
Türk Tarih Kurumu'ndan 'Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi' Paneli
7
Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor