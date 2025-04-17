Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de gerçekleştirilen "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"nda önemli mesajlar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında konuşan Tunç, yargı mensuplarına yönelik tehditlerin ve yargıyı karalamaya yönelik beyanların kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Hep beraber yargı sürecini beklemek durumundayız" dedi.

Kocaeli'nin Ekonomideki Önemi Vurgulandı

Sempozyumda konuşan Bakan Tunç, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne değinirken, ticaret ve sözleşme hukuku çerçevesinde karşılaşılan sorunlara çözüm arayışlarının önemine dikkat çekti. Bakan Tunç, adaletin sağlanabilmesi için bağımsız ve tarafsız bir yargının şart olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN HUKUK GÜVENLİĞİ ENDERSİNDEKİ YERİ

Tunç, Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksindeki sıralamasına itiraz ederek, “Hukuk güvenliği noktasında en güvenli ülkelerden birisiyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin algısını sorguladı.

Yargı Bağımsızlığına Dikkat

Bakan Tunç, son günlerde başlatılan yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yargıya yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti. “Masumiyet karinesine önem veriyoruz.” diyerek yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.

Antalya Üzerinden Yatırım Çağrısı

2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen yabancı sermaye yatırımlarının artması, hukuk güvenliği ve hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine bağlandı. Tunç, muhalefetin yurtdışındaki yatırımcıları Türkiye'ye gelmemeleri konusunda teşvik etmesinin yanlı olduğunu ifade etti.

Hukuk ve Ekonomi Bağlantısı

Tunç, “Biz hukukla ekonomiyi, adaletle kalkınmayı at başı götüren bir iktidarız.” diyerek, yapılan hukuksal reformların ekonomideki etkilerine dikkat çekti. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin de önemine değinen Tunç, bu yöntemlerin mahkeme yükünü azaltma noktasında sağladığı faydaları aktardı.

Yeni Adliye Binaları ve İnsan Kaynağı Yatırımları

Bakan Tunç, adalet sisteminin etkinliğini artırmak için yeni adliye binalarının inşaat projelerinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, son 2 yılda 3 bin 369 yeni hakim ve savcının sisteme katıldığını ve toplam sayının 25 bin 695'e ulaştığını ifade etti.

Son olarak, Türkiye'de hukuk güvenliğinin sağlanması için tüm vatandaşları sürece destek olmaya çağırdı. Tunç, “Adalet yerini bulduğunda ekonomi güçlenir, yatırım ortamı canlanır.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Adliyesinde ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Adliyesinde ziyarette bulundu.