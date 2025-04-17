Adalet Bakanı Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Görevini Yapıyor

Yargımız her zamankinden daha bağımsız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de katıldığı bir etkinlikte, yargının işleyişine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç, "Yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız şekilde görevini yapıyor. Millet iradesine ve demokrasisine saygılı bir şekilde milletin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunuyor. Yolsuzluktan da, teröristten de hesap soruyor. Yanlış yapandan, hukuka aykırı davranandan hesap sormaya devam edecek" dedi.

Önemli Vefatlar Anısına...

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Tunç, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılı anısına Allah'tan rahmet diledi.

23 Yıllık İktidar ve Hizmetler

AK Parti'nin kuruluş sürecine ve 23 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği hizmetlere değinen Tunç, Kocaeli’nin her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ifade etti. Bu destekten dolayı Kocaeli teşkilatına teşekkür eden Tunç, AK Parti'nin dünya siyaset tarihinde benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını belirtti.

Yeni Bir Anayasa İhtiyacı

Tunç, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Darbecilerin yazdığı anayasayla değil, milletin temsilcilerinin Mecliste yazdığı, onayladığı ve millet tarafından kabul gören demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım" dedi.

Terörsüz Türkiye Vizyonu

Türkiye’nin gelişiminin önündeki en büyük engelin terör olduğunu belirten Tunç, "Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz. İnşallah terörün kendini feshettiği, silahların bırakıldığı bir döneme geçerek ülkemiz için yeni bir dönemi başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Gelecek Seçimler ve Güçlü Türkiye

Tunç, 2028 yılına kadar seçimsiz geçecek dönemi en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, 2028 seçimlerinde halkın yine “Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı” diyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Etkinliğe, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve birçok partili katıldı. Bakan Tunç daha sonra MHP Kocaeli İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), MHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP İl Başkanı Tuncay Batı da yer aldı.