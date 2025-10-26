Adana Ceyhan'da Kaçakçılık Operasyonu: 18 Gözaltı, 104 Sikke ve 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı; 5 ruhsatsız silah, tarihi eser niteliğinde 104 sikke, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 10:52
Ceyhan'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ürün ticaretine karşı çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin karadan, polis helikopterinin de havadan destek verdiği çalışmada 18 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 104 sikke ve 1 obje, kaçak 900 paket sigara ile 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda ruhsatsız silah ve kaçak sigara bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

