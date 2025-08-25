DOLAR
Adana'da 12 milyon 410 bin makaron ve 725 kilogram tütün ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri üç araçta 12 milyon 410 bin makaron, 725 kilogram tütün ve 7 bin 690 paket sigara ele geçirdi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:52
Kaçakçılık operasyonunda 3 gözaltı, 2 tutuklama

Adana merkezli operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak ürün taşıdığı belirlenen araçları durdurdu. Operasyonda toplamda geniş çaplı ele geçirmeler yapıldı.

Ekiplerin durdurduğu tır, kamyonet ve panelvan araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 12 milyon 410 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 725 kilogram tütün ve 7 bin 690 paket sigara bulundu.

Olayla ilgili olarak araç sürücülerinden 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık süreçleri sonucunda zanlılardan 2'si tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

