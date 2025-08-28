Adana'da 15 Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da 15 hükümlü yakalandı
Narkotik ekipleri titiz operasyon yürüttü
Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Şube ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan zanlılar hedef alındı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda toplam 15 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.