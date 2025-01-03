Adana'da 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne ve Baba Gözaltında

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki Rafet Dinç'in yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunması, şehirde tedirginlik yarattı. Olay, 31 Aralık 2024'te Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç çocuğun cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamak için hemen harekete geçti. Ekipler, Dinç'in öldürülmesiyle ilgili olarak, anne ve babasını gözaltına aldı.

Arama çalışmalarını sürdürerek, şüpheli anne ve baba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayın ardından, Rafet Dinç'in silahla vurularak yaşamına son verildiği belirlendi.

Adana'daki bu üzücü vakayla ilgili detayların ve soruşturmanın seyrinin ne yönde ilerleyeceği şimdilik merak konusu.