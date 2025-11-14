Adana’da 2 bin 605 Gümrük Kaçağı 'Labubu' Pelüş Oyuncak Ele Geçirildi

KOM ekiplerinden depoya operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda gümrük kaçağı oyuncaklar olduğu bilgisine ulaştı ve harekete geçti.

Operasyonda, piyasa değeri 2 milyon TL olarak tespit edilen 2 bin 605 adet gümrük kaçağı 'Labubu' pelüş oyuncak bulundu ve ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

