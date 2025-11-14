Adana’da 2 bin 605 Gümrük Kaçağı 'Labubu' Pelüş Oyuncak Ele Geçirildi

Adana'da KOM ekipleri, piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bin 605 gümrük kaçağı 'Labubu' pelüş oyuncak ele geçirdi; bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:09
KOM ekiplerinden depoya operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda gümrük kaçağı oyuncaklar olduğu bilgisine ulaştı ve harekete geçti.

Operasyonda, piyasa değeri 2 milyon TL olarak tespit edilen 2 bin 605 adet gümrük kaçağı 'Labubu' pelüş oyuncak bulundu ve ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

