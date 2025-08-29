Adana'da 20 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi: 1 tutuklu

Adana'da 20 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Yüreğir'deki depoda üretim tesisi ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir deponun kaçak makaron üretim tesisine dönüştürüldüğünü belirledi.

Operasyon düzenlenen tesiste, 20 milyon 400 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Bunun üzerine depo sahibi A.A. (52) ile depoyu kiralayan B.A. (45) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.A. ifadesinde, B.A.'nın karton bardak üreteceğini belirterek depoyu kiraladığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tesiste bulunan makinelere el konuldu; söz konusu işletmenin günlük yaklaşık 10 milyon makaron üretim kapasitesine sahip olduğu tespit edildi.

