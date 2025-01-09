Adana'da 22 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi İhtimaliyle Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından incelemeler başladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:45
Adana'da 22 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi İhtimaliyle Hastaneye Kaldırıldı

Adana'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Süphandere İlkokulu'nda meydana geldi; öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye ulaştırıldı.

Öğrencilerin Durumu

Okul yönetimi tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin mideleri yıkandı ve çeşitli tetkiklerden geçirildi. Yapılan müdahalelerin ardından öğrenciler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İncelemeler Başlatıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulda dağıtılan yemeklerden numune alarak incelemelere başladı. Olayın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

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