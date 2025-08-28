DOLAR
Adana'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi — 3 gözaltı

Adana'da Jandarma ekipleri Yüreğir, Seyhan ve Yumurtalık'ta düzenledikleri operasyonda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirip 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:47
İl Jandarma ekipleri üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da yaptıkları çalışmada 500 litre kaçak etil alkol ele geçirdi ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon, il merkezindeki Yüreğir, Seyhan ve sahil ilçesi Yumurtalıktaki belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 500 litre kaçak etil alkol bulundu. Ekipler aramalar sonucu tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili işlemler ve soruşturma, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından devam ediyor.

