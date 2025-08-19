DOLAR
Adana'da 691 Suriyeli Gönüllü Geri Dönüş İçin Uğurlandı

Adana'da 691 Suriyeli, Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır kapılarına gönderildi; gönüllü dönüşler sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:04
Gönüllü geri dönüş süreci devam ediyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine gönüllü dönüşü sürüyor. Adana'da geri dönmek isteyenler, işlemler için Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ne başvuruyor.

Valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, merkezde işlemleri tamamlanan Suriyeliler otobüslerle sınır kapılarının bulunduğu illere gönderiliyor. Bu kapsamda Adana'da işlemleri tamamlanan 691 Suriyeli daha otobüslerle uğurlandı.

Ammar Rezzuk (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, "14 yıldan bu yana Adana'da olduğunu ve ülkesini çok özlediğini" söyledi. Türk halkına misafirperverliği için teşekkür eden Rezzuk, "Yıllardır bizi ağırladınız, hizmette kusur etmediniz, bunun için çok teşekkür ederiz. Şu an savaş bittiği için artık vatanımıza dönmek istiyoruz. Artık yeter, biz de vatanımızı özledik. Bu yüzden gönüllü geri dönüş yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed El Selami (34) de ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirterek, "10 yıldır burada yaşıyoruz. Çok üzgünüz, ama inşallah daha sonra misafir olarak yine buraya geliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim." dedi.

Yetkililer, gönüllü geri dönüşlerin koordineli şekilde sürdürüldüğünü ve başvuruların Sarıçam merkezinden takip edildiğini bildiriyor.

