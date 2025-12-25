MSB: Suriye’de Mücadele, İstikrarlı Bir Suriye İsteyenlerle Bölünmüş Suriye’den Yana Olanlar Arasında

MSB haftalık bilgilendirmesi: Suriye, Libya kazası, İHA olayları ve ASELSAN projeleri

Toplantı ve taziye

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi sonucu şehit olanlara yönelik taziyelerini yineledi.

Libya heyetini taşıyan uçağın kaza süreci

23 Aralık tarihli Falcon-50 tipi uçak, elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan etmiş ve Esenboğa Havalimanına dönüş prosedürleri başlatılmıştır. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın enkazına Ankara Haymana kırsalında ulaşılmış, enkazda uçuşa ait kara kutuya da rastlanmış ve teknik inceleme başlatılmıştır. 24 Aralıkta gelen resmi heyetle birlikte Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanları enkaz bölgesinde incelemelerde bulunmuştur. Bakanlık, kaza sebebinin devlet kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içinde titizlikle incelendiğini bildirmiştir.

ASELSAN ve TSK envanterine girecek sistemler

Aktürk, ASELSAN 50. kuruluş yılı vesilesiyle kurumun savunma sanayii yatırımlarına ve dışa bağımlılığın azaltılmasına yaptığı katkılara vurgu yaptı. ASELSAN tarafından hayata geçirilen Oğulbey Teknoloji Üssü ve dünya çapında ürün kullanımı hatırlatıldı. Önümüzdeki dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması planlanan sistemler arasında Alçak İrtifa Radarı ALP 100-G, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER ve 35 mm Modernize Çekili Top yer almaktadır.

Hudut güvenliği, teslimler ve Suriye Harekât Alanı

TSK'nın hudut ve ötesindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu; Menbic’de imha edilen 5 kilometre tünelle birlikte Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 737 kilometre olduğunu açıkladı. Hudutlarda hafta boyunca yasa dışı geçiş girişimlerinde 123 şahıs yakalanmış, 331 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Yıl içerisinde yakalananların sayısı 9 bin 806, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 65 bin 608 olarak bildirildi. Hakkâri hudut hattında yapılan aramalarda ise yaklaşık 24 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

İHA vakaları ve hava sahası güvenliği

Bakanlık, 15 Aralıkta Karadeniz yönünden yaklaşan bir İHA’nın tespit edilerek F-16’lar tarafından takip edildiğini ve kontrollü müdahale ile vurularak düşürüldüğünü bildirdi. Havada vurulan İHA enkazına, parçalanıp geniş alana dağılması nedeniyle henüz ulaşılamamıştır. Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş hâlde bulunan İHA’ların incelemesi sürmektedir. Bakanlık, hava sahası kontrolünün radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegrasyonu dâhil çok katmanlı bir mimariyle 7 gün 24 saat sağlandığını, herhangi bir zafiyet bulunmadığını vurgulamıştır. Küçük ve düşük irtifalı İHA’ların yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa ülkelerinin de karşılaştığı yeni nesil bir tehdit olduğu belirtilmiştir.

Suriye değerlendirmesi

Bakanlık, son dönemde PKK/YPG/SDG tarafından gerçekleştirilen saldırıların Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiğini, mutabakat sürecini olumsuz etkilediğini açıkladı. MSB, Suriye’de mücadelenin birlik ve bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenlerle istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye’den yana olanlar arasında olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve Tek Devlet, Tek Ordu ilkesini desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Bölgesel gelişmeler: İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

MSB, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki son faaliyetleri ve üçlü zirve sonrası açıklamaları dikkatle takip ettiklerini, bahsi geçen girişimin askeri açıdan Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturmadığını bildirdi. İsrail’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmadığı belirtildi. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyalogdan ve bölgesel istikrardan yana olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenlik ve haklarına ilişkin tutumunun değişmez olduğunu açıkladı.

Ege hava sahası ve iddialar

Bakanlık, Yunan medyasındaki hava sahası ihlali iddialarını reddetti ve bu iddiaların temelinde Yunanistan’ın karasuları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlığın yattığını bildirdi. Türkiye’nin Ege’de gerçekleştirdiği uçuşların uluslararası hava sahasında yapıldığını, tüm sorunların uluslararası hukuk ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini yineledi.

