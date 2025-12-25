MSB: Suriye’de mücadele istikrar isteyenlerle bölünmüş Suriye isteyenler arasında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriye, savunma sanayi, hudut güvenliği ve son dönemde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, ASELSAN’ın 50’nci kuruluş yılı kapsamında ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

MSB Sözcüsü Aktürk’ten başsağlığı ve Suriye vurgusu

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Libya’ya dönüş sırasında hayatını kaybeden heyet için taziye dileklerini iletti. Aktürk, Suriye konusuna ilişkin, "Son dönemde PKK/YPG/SDG’nin gerçekleştirdiği saldırılar Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermekte, mutabakat sürecini olumsuz etkilemektedir. Suriye’de mücadele birlik ve bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenlerle istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye’den yana olanlar arasındadır" değerlendirmesini paylaştı.

ASELSAN projeleriyle TSK'nın hava savunma kapasitesi güçlenecek

Aktürk, ASELSAN’ın savunma sanayiindeki rolüne değinerek kuruluşundan bugüne dışa bağımlılığı azaltma ve oyun değiştirici teknolojiler geliştirme hedefini vurguladı. Açıklamada ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması planlanan sistemler şu şekilde sıralandı: Alçak İrtifa Radarı ALP 100-G, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER ve 35 mm Modernize Çekili Top.

Hudut güvenliği ve Suriye harekât alanı faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7/24 görevde olduğunu belirterek saha faaliyetlerini aktardı. Buna göre; barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Menbic’de imha edilen 5 kilometre tünelle birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 737 kilometreye ulaştı. Hudutlarda yasa dışı geçişlerle mücadele kapsamında bu hafta; 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 123 şahıs yakalanmış, 331 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Yıl içinde yakalananların sayısı 9 bin 806, engellenenlerin sayısı ise 65 bin 608 olarak bildirildi. Ayrıca Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 24 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Libya heyetini taşıyan uçak kazası ve soruşturma

MSB, 23 Aralık’ta Ankara’dan Trablus’a giden Falcon-50 tipi uçağın elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan ettiğini ve Esenboğa Havalimanı’na dönüş prosedürleri başlatıldığını bildirdi. Arama-kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına Haymana kırsalında ulaşıldığı ve uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askerî heyet üyeleri ile uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği tespit edildi. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. 24 Aralık’ta Libya’dan gelen resmi heyet ile ortak incelemeler yapıldığı belirtildi.

İHA olayları ve hava sahası güvenliği

Bakanlık, 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden yaklaşan bir İHA’nın tespit edilip F-16’lar tarafından takip edilerek kontrollü müdahaleyle vurulduğunu açıkladı. Bazı İHA enkazlarına küçük parçalara ayrılarak geniş alana dağılması nedeniyle erişilemediği, Balıkesir ve Kocaeli’de düşen İHA’ların incelemede olduğu bildirildi. MSB, hava sahası kontrolünün radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegrasyonu dâhil çok katmanlı mimariyle 7/24 sağlandığını vurguladı ve İHA tehdidine karşı ilave tedbirler alındığını belirtti.

Bölgesel gelişmeler: İsrail, Yunanistan, GKRY ve Ege açıklamaları

Bakanlık, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında artan askerî iş birliği girişimlerini takip ettiklerini, bunun Türkiye’ye yönelik askerî bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. MSB, "İsrail’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan basınında yer alan hava sahası ihlali iddialarına ilişkin olarak Bakanlık, ülkemizin Ege’deki uçuşlarının uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiğini söyledi ve tüm sorunların uluslararası hukuk ve diyalog yoluyla çözümünden yana olunduğunu vurguladı. MSB ayrıca Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğine ilişkin tutumunun değişmez olduğunu ve garantörlük haklarının kullanılmaya devam edeceğini belirtti.

Toplantı sonrasında MSB, basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya devam etti ve açıklamaların devlet kurumları tarafından titizlikle takip edilip gerektiğinde paylaşılacağı bildirildi.

