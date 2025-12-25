Mirasımız Kudüs'ün 'Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu': Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve çarpıcı veriler

Mirasımız Kudüs Derneği 'Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu'nu açıkladı

Mirasımız Kudüs Derneği, "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" başlıklı çalışmasını Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sundu. Rapor, 2025 yılında Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar, İsrail'in Kudüslüler üzerindeki uygulamaları ve derneğin yıl boyunca Kudüs'te yürüttüğü faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alıyor.

Raporun öne çıkan bulguları

Rapor, 7 Ekim 2023’ten bugüne kadar Filistin genelinde soykırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin, yaralı sayısının ise 171 binin üzerinde olduğunu kaydediyor. Ayrıca raporda, İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme çalışmaları, hak ihlalleri, baskın, yıkım ve tutuklamalara ilişkin veriler yer aldı.

Dernek Başkanı Muhammet Demirci basın toplantısında, "İsrail İşgal Devleti daha yoğun bir saldırılarla Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın kimliğini, tarihini silmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Demirci'nin değerlendirmesi

"Tablo bir önceki yıllara göre çok daha vahim, çok daha acı verici rakamlar var. Gazze’de Batı Şeria’da özelikle Kudüs’te bu yıl İsrail istediğini istediği şekilde yaptı. Dünya kamuoyu Gazze ile meşgul iken bu fırsatı İsrail değerlendirdi. İsrail Kudüs’te tarihi boyunca yapamadığı, cesaret edemediği zulmü ve Yahudileştirme planlarını bu sene Kudüs’te yaptı" diyen Demirci, 2025'teki saldırıların boyutuna dikkat çekti.

Demirci, soykırım karşısında Müslümanların sorumluluğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Dünyada Müslümanlar olarak bunlara sessiz kalmadık 2025 yılında biz de çalışmalarımızı bir önceki seneye göre bir kat daha artırarak Kudüs’teki yetimleri ve yoksul aileleri ihtiyaç sahiplerini korumaya çalıştık, tarihi eserlerimizin restorasyon ve imarlarını yaparak Kudüs’ün Osmanlı kimliğini korumaya çalıştık. Türkiye çapında Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı zihinlerde diri olması için anlattık. Bu yıl içerisinde Türkiye çapında hem okullarda hem evlerde hem salon programlarında yaklaşık 2 bine yakın etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde yaklaşık 120 bin insanımıza Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı anlattık. Bizim derdimiz ve hedefimiz İsrail Kudüs’te işgallerini 2 katına çıkarırken biz de burada çalışmalarımızı ikiye, üçe katlayacağız. 2026 yılına ilişkin dernek olarak planlarını anlatan Muhammet Demirci, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı her platformda anlatacağız 350 bin Kudüslü Müslüman bizim emanetimizdir"

Son olarak tüm İslam alemine çağrıda bulunan Demirci, "Hepimiz Kudüs ile ilgili en az günde bir faaliyet veya etkinlik yapılması gerekmektedir, bizler bunları yapabilirsek İsrail’in planına göre karşı bir plan yapmış oluruz. Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkacağız, koruyacağız yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek, raporun yayımlanmasının ardından Türkiye çapında ve Kudüs'te yürüttüğü çalışmaları artırma hedefini bir kez daha vurguladı.

