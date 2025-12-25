LÖSEV'in 'Dilek Topla Benim İçin' Kampanyası Denizli'de Lösemili Çocukların Yeni Yıl Dileklerini Gerçekleştiriyor

LÖSEV, 'Dilek Topla Benim İçin' ile Denizli'de Yeni Yıl Umudu Dağıtıyor

LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların yeni yıl dileklerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla 'Dilek Topla Benim İçin' kampanyasını hayata geçiriyor. Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen kampanya kapsamında, bu yıl Denizli’de açılan ofisin kutlamasını da kapsayan anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Aralık ayı boyunca tedavisi devam eden lösemili çocuklar için özel olarak hazırlanan hediyeler dağıtılıyor. Projede çocuklar hayal ettikleri oyuncakları paylaşıyor; gönüllüler ise 'Dilek Topla Benim İçin' çağrısıyla bu dilekleri oyuncak bağışlarıyla karşılayarak umut olmaya çalışıyor.

Etkinlikte buluşan gönüllüler toplanan hediyeleri titizlikle paketledi. Her hediye, yalnızca bir yılbaşı armağanı olmanın ötesinde, tedavi sürecindeki lösemili çocuklara moral ve destek sağlamayı hedefliyor.

Gönüllüler, çocukların yüzlerindeki tebessümün en büyük motivasyonları olduğunu vurgulayarak hazırladıkları paketlerin kendileri için de çok anlamlı bir iyilik hareketi olduğunu ifade etti.

'Herkesi bu iyilik yolculuğuna davet ediyoruz'

LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, 'LÖSEV olarak en büyük hedefimiz, 9 milyon gönüllümüz ve on binlerce bağışçımızla lösemili çocuklarımızın ve ailelerinin bu zorlu yolculukta kendilerini asla yalnız hissetmemesini sağlamak. Bugün bu etkinlikte de gönüllülerimizin sevgiyle hazırladığı ve çocuklarımızın hayallerini taşıyan bu hediyelerin onlara umut ve moral olmasını istedik. Bu iyilik yolculuğunda herkesi LÖSEV’ le birlikte çocuklarımızın yanında olmaya davet ediyoruz' dedi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı - LÖSEV, Türkiye genelinde kayıtlı hasta sayısı 110 bini aşan hasta ve ailelerine 27 yıldır olduğu gibi tamamen ücretsiz tedavi ve eğitim hizmetleriyle birlikte maddi ve manevi destek sunuyor. Vakıf, Denizli'de açılan yeni ofis ile bölgedeki hastalara hizmet götürmeye devam ederken, 'Dilek Topla Benim İçin' projesiyle Aralık ayı boyunca çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi sürdürecek.

Proje, mücadele veren çocukların moral ve motivasyonunu güçlendirerek onlara umut vermeyi amaçlıyor; LÖSEV ve gönüllüler ise bu iyilik zincirine katılacak yeni destekçileri bekliyor.

LÖSEV, LÖSEMİ VE KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARIN YENİ YIL DİLEKLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK AMACIYLA "DİLEK TOPLA BENİM İÇİN" KAMPANYASINI HAYATA GEÇİRİYOR. TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLEN KAMPANYA İÇİN VE BU YIL DENİZLİ’DE AÇILAN OFİSİN DE KUTLAMASINI KAPSAYAN ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.