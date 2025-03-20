Adana'da DEAŞ'lı Teröriste Para Aktardığı İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı iddia edilen sanık M.A.'nın yargılanması başladı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:21
Adana'da DEAŞ'lı Teröriste Para Aktardığı İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

Adana'da DEAŞ Teröristine Para Aktardığı İddia Edilen Sanığın Duruşması Gerçekleşti

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı iddia edilen M.A.'nın yargılanmasına başlandı. Davanın duruşması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Mahkemeye tutuksuz olarak katılan sanık M.A., kendisiyle ilgili iddialara karşı savunma yaptı. Öne sürdüğü savunmasında, Adana’da terör örgütü lehine hiçbir faaliyet yürütmediğini vurgulayan M.A., öğrenmesi gerekenleri ifade etti: "Terör örgütüne finans temin etmedim. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Mahkemede sanığın durumunu değerlendiren cumhuriyet savcısı, mevcut halinin devamına ve dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için taraflara gönderilmesine talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianamede, M.A.'nın terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı belirtiliyor. Bu suçun cezası olarak 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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