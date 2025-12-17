Başkan Çetinkaya Karabük’te Ömer Lütfü Özaytaç ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi Çalışmalarını İnceledi

Başkan Çetinkaya sahada inceleme yaptı

Ömer Lütfü Özaytaç ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çalışmalar sürüyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük Belediyesi tarafından şehir merkezinde sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım düzenlemeleri, asfalt uygulamaları ve aydınlatma sistemleri planlı şekilde devam ediyor.

Yoğun yaya ve araç trafiğine sahip güzergâhlarda yürütülen müdahalelerle ulaşım güvenliğinin artırılması ve şehir estetiğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmaların sahada takip edildiğini belirterek, "Şehrin her sokağında çalışma, her adımında hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Karabük’te altyapıdan üstyapıya ihtiyaç duyulan her noktada sahadayız. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, uzun yıllar hizmet verecek kalıcı çözümler üretmek. Çalışmalar süresince gösterilen anlayış ve sabır için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, çalışmaların etaplar halinde sürdürüldüğünü ve şehir merkezindeki dönüşümün planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydetti. İncelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da görüşüp talep ve önerileri dinledi.

