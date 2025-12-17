DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Marmaraereğlisi'nde Kum Adacıkları

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi; sahilde kum adacıkları ve görünen deniz tabanı dikkat çekti. Etkenler mevsimsel rüzgar ve basınç değişimleri olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:44
Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Marmaraereğlisi'nde Kum Adacıkları

Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Marmaraereğlisi'nde Kum Adacıkları

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz sahil boyunca yaklaşık 20 metre çekildi. Normalde su altında kalan alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı noktalarda deniz tabanı tamamen görünür hale geldi.

Gözlemler

Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi vatandaşların dikkatini çekti. Sahil boyunca denizin geri çekildiği gözlemlenirken, oluşan kum adacıkları sahil hattında dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Bölge sakinleri, bu tür deniz çekilmelerinin özellikle yılın belirli dönemlerinde zaman zaman yaşandığını ifade etti.

Nedenleri

Deniz çekilmesinin mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE DENİZİN YAKLAŞIK 20 METRE ÇEKİLMESİYLE SAHİL ŞERİDİNDE KUM ADACIKLARI...

MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE DENİZİN YAKLAŞIK 20 METRE ÇEKİLMESİYLE SAHİL ŞERİDİNDE KUM ADACIKLARI ORTAYA ÇIKTI.

MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE DENİZİN YAKLAŞIK 20 METRE ÇEKİLMESİYLE SAHİL ŞERİDİNDE KUM ADACIKLARI...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Kadirli'de Turp Mesaisi: Kadınlar Soğuk Suda Ekmek Mücadelesi
5
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede
6
Bondi saldırısı sonrası Berlin'de Yahudi kurumlarına yeni güvenlik bariyerleri

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi