Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Marmaraereğlisi'nde Kum Adacıkları
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz sahil boyunca yaklaşık 20 metre çekildi. Normalde su altında kalan alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı noktalarda deniz tabanı tamamen görünür hale geldi.
Gözlemler
Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi vatandaşların dikkatini çekti. Sahil boyunca denizin geri çekildiği gözlemlenirken, oluşan kum adacıkları sahil hattında dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Bölge sakinleri, bu tür deniz çekilmelerinin özellikle yılın belirli dönemlerinde zaman zaman yaşandığını ifade etti.
Nedenleri
Deniz çekilmesinin mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
