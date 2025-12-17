Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Marmaraereğlisi'nde Kum Adacıkları

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi; sahilde kum adacıkları ve görünen deniz tabanı dikkat çekti. Etkenler mevsimsel rüzgar ve basınç değişimleri olarak değerlendiriliyor.