Taşlıoba Yaylası'nda Kartpostallık Kar Manzaraları

Drone ile kaydedilen beyaz örtü görsel şölen sundu

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Taşlıoba Yaylası, etkili kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar drone ile görüntülendi.

Kar yağışıyla birlikte yaylanın yüksek kesimleri adeta kış masalını andırdı. Yayla evleri, yollar ve ormanlık alanlar kara bürünerek havadan görüntülenirken görsel bir şölen ortaya çıktı.

Drone görüntülerinde sessizlik ve sakinliğin hâkim olduğu Taşlıoba Yaylası'nın doğal güzellikleri dikkat çekti. Doğaseverler bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor.

TRABZON’UN AKÇAABAT İLÇESİNE BAĞLI TAŞLIOBA YAYLASI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. ORTAYA ÇIKAN KARTPOSTALLIK MANZARALAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.