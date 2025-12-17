DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Jandarma Afyonkarahisar'da 7 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da jandarma operasyonunda 7 ruhsatsız silah ve 3 şarjör ele geçirildi, M.O. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:16
Jandarma Afyonkarahisar'da 7 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Jandarma Afyonkarahisar'da 7 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Sinanpaşa'da ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma aldığı bir ihbarı değerlendirerek ilçede bir adrese operasyon düzenledi. Baskında yapılan aramada 4 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet tabanca şarjörü bulundu.

Olayın ardından evde bulunan M.O. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN BİR ADRESE YAPILAN BASKINDA 7 RUHSATSIZ SİLAH ELE...

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN BİR ADRESE YAPILAN BASKINDA 7 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede
5
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
6
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı
7
Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi