Jandarma Afyonkarahisar'da 7 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Sinanpaşa'da ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma aldığı bir ihbarı değerlendirerek ilçede bir adrese operasyon düzenledi. Baskında yapılan aramada 4 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet tabanca şarjörü bulundu.

Olayın ardından evde bulunan M.O. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN BİR ADRESE YAPILAN BASKINDA 7 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.