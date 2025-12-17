DOLAR
İzmir İlaçlama Faciasında Kritik Gelişme: Ziraat Mühendisi Tutuklandı

Adli Tıp raporları sonrası İzmir'deki ilaçlama faciasında ziraat mühendisi ve yardımcısı 'kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:28
İzmir İlaçlama Faciasında Kritik Gelişme: Ziraat Mühendisi Tutuklandı

İzmir’de ilaçlama faciasında yeni gelişme

İzmir’in Konak ilçesinde geçen yıl bir apartmanda yapılan ilaçlama sonrası yaşanan ölüm ve zehirlenmelere ilişkin soruşturmada önemli bir aşama kaydedildi.

Olayın detayı

11 Kasım 2024 tarihinde Kahramanlar Mahallesi’ndeki bir apartmanda tahtakurusu ile mücadele amacıyla gerçekleştirilen ilaçlamanın ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı yaşamını yitirmiş, bina sakinlerinden 3 kişi ise zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılmıştı.

Adli Tıp raporları ve yeniden gözaltı

Olay sonrası adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler hakkında, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. İhtisas Kurulları tarafından hazırlanan raporlar dosyaya sunuldu. Raporda ölüm ve zehirlenmelerin kullanılan ağır kimyasal ilaçla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu bulgu üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.

11 Aralık 2025 tarihinde, ilaçlamayı gerçekleştiren ziraat mühendisi ile yardımcısı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yakalanarak İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen iki şüpheli, mahkemece delil durumu ve suçun ağırlığı dikkate alınarak tutuklandı.

İddianame ve ceza talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp raporlarının ardından iddianameyi tamamlayarak dosyayı İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Savcılık, kullanılan ilacı 'kimyasal silah' olarak nitelendirerek şüpheliler hakkında 'kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep etti.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

