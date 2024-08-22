Adana'da Dronla Trafik Denetimi: Kuralları İhlal Edenler Belirlendi

Adana'da Dronla Trafik Denetimi Uygulandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde, yerel emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir trafik denetimi, insansız hava araçları kullanarak sürücüler üzerinde etkili oldu. Bu uygulama ile kural ihlali yapan sürücüler anında belirlendi.
Kural İhlalleri ve Ceza Uygulamaları
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetim, ciddi sonuçlar doğurdu. Dronla yapılan kontroller neticesinde:
- Kırmızı ışık ihlali: 35 sürücü
- Emniyet kemeri takmama: 38 sürücü
- Kasksız motosiklet kullanma: 15 sürücü
Toplu Taşıma Sürücülerine Uyarı
Denetim süresince, toplu taşıma araçlarının sürücülerine gereksiz korna çalmamaları ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için hareket halinde kapılarını açık bırakmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Bu süreçte yolculara da yaya geçitlerini kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.