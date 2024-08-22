Adana'da Dronla Trafik Denetimi: Kuralları İhlal Edenler Belirlendi

Adana'da Dronla Trafik Denetimi Uygulandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yerel emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir trafik denetimi, insansız hava araçları kullanarak sürücüler üzerinde etkili oldu. Bu uygulama ile kural ihlali yapan sürücüler anında belirlendi.

Kural İhlalleri ve Ceza Uygulamaları

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetim, ciddi sonuçlar doğurdu. Dronla yapılan kontroller neticesinde:

Kırmızı ışık ihlali: 35 sürücü

35 sürücü Emniyet kemeri takmama: 38 sürücü

38 sürücü Kasksız motosiklet kullanma: 15 sürücü

Toplu Taşıma Sürücülerine Uyarı

Denetim süresince, toplu taşıma araçlarının sürücülerine gereksiz korna çalmamaları ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için hareket halinde kapılarını açık bırakmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Bu süreçte yolculara da yaya geçitlerini kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.