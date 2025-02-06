Adana'da Ekim Apartmanı Davası: Müteahhitler ve Teknik Sorumlu Hakim Karşısında

Adana'da Ekim Apartmanı'nın Depremde Yıkılması Davası

Adana'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Ekim Apartmanı'nın ardından, 42 insanın yaşamını yitirmesine neden olan davanın yargılanması devam ediyor. Duruşma, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldılar.

Cüneyt Akkaya'nın Savunması

Sanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında Ekim Apartmanı'nın projesinin 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlandığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi. Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da aynı şekilde haklarındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki Avukatının İddiaları

Müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru, binanın yapımında kötü malzemelerin kullanıldığını ve sanıkların inşaat işlerinden anlayan kişiler olduklarını vurgulayarak, "Olası kastla adam öldürme" suçundan ek savunma alınmasını talep etti.

Devam Eden Yargılama Süreci

Yargı süreci devam ederken, cumhuriyet savcısı mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verdi.

Hatırlanacağı gibi, Ekim Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 42 kişi yaşamını yitirmişti ve müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç, 16 Şubat 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Cüneyt Akkaya ise, kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra yakalanarak 21 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.