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Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Hayat Kaybedildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Çarruh, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:29
Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Hayat Kaybedildi

Adana'da Trajik Kaza!

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana gelen bir kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gerçekleşti. Abdullah Hüsnü Buyuran yönetimindeki 01 DKA 38 plakalı minibüs, yolda şerit değiştiren elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Çarruh'a çarptı.

Acil Müdahale ve Sonuç

Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etmek üzere kaza yerine sevk edildi. İbrahim Çarruh, ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Yapılan incelemelerde, kaza anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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