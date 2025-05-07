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Adana'da Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski eşi N.O.'yu silahla öldüren M.A.N. olay yerinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 20:52
Adana'da Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı

Adana'da Silahlı Tecavüz: Eski Eş Katledildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trajik bir cinayet olayı gerçekleşti. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki yaya alt geçidinde, N.O. (54), eski eşi M.A.N. (58) tarafından tabanca ile vuruldu.

Olayın Detayları

İddiaya göre, N.O. alt geçitten indiği sırada, arkasından yaklaşan M.A.N. silahıyla tehdit etti. N.O, eski eşinin elindeki tabancayı görünce yarım çığlıkları atmaya başladı. Ancak M.A.N, N.O. ya ateş ederek henüz bilinmeyen sebeplerle olay yerinden kaçmak istedi.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.O.'nun yaşam belirtisi göstermediğini belirleyerek, durumunu acil olarak hastaneye taşımadı.

Zanlı Yakalandı

M.A.N., suç aletiyle kaçmaya çalışırken, olay bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.O.'nun cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu acı olayın ardından N.O.'nun ölüm haberini alan bir yakını, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Adana halkı, yaşanan bu korkunç cinayeti konuşmaya devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü. Olay yeri inceleme...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.O'nun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü. Olay yeri inceleme...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.O'nun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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