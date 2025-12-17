DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri Hacılar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Şüpheli S.Y. için yakalama çalışması sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:23
Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hacılar ilçesi, Karpuzsekisi Mahallesi'nde silahlı çatışma

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay, ilçeye bağlı Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de bulunan arazide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın ardından S.Y. (36) yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme başlattı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'nin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

OLAY YERİ

İLGİLİ HABERLER

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
3
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
4
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
5
Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
6
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
7
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor