Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hacılar ilçesi, Karpuzsekisi Mahallesi'nde silahlı çatışma

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay, ilçeye bağlı Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de bulunan arazide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın ardından S.Y. (36) yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme başlattı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'nin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

