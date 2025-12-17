DOLAR
Sazlı Mahallesi'ne Hayırsever Desteğiyle Taziye Çadırı

Sazlı Mahallesi'ne, bir hayırseverin katkısıyla taziye ve toplumsal etkinliklerde kullanılacak çadır yapıldı; muhtar Hasan Kahraman destek için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:17
Sazlı Mahallesi'ne Hayırsever Desteğiyle Taziye Çadırı

Sazlı Mahallesi'ne Hayırsever Desteğiyle Taziye Çadırı

Sazlı Mahalle Muhtarlığı'ndan mahalleye önemli kazanım

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde, bir hayırseverin katkılarıyla Sazlı Mahalle Muhtarlığı tarafından taziye ve çeşitli toplumsal etkinliklerde kullanılmak üzere taziye çadırı yaptırıldı.

Mahalle sakinlerinin zor zamanlarda bir araya gelmesine imkan sağlayacak olan çadırın, mahalle için önemli bir ihtiyacı karşılayacağı belirtildi.

Sazlı Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahallemizin önemli bir ihtiyacı hayırseverimizin katkılarıyla giderildi. Zor günlerde vatandaşlarımızın bir araya gelmesine vesile olacak bu taziye çadırı, mahallemiz adına çok kıymetli bir kazanımdır. Aynı zamanda Söke Belediyemiz üzerinden de önemli bir yükü almış olacağız. Desteklerinden dolayı hayırseverimize mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel dayanışmayı güçlendirecek bu adımın, hem taziyeler hem de çeşitli sosyal etkinlikler için kalıcı bir hizmet sunacağı vurgulandı.

SAZLI'YA TAZİYE ÇADIRI

SAZLI'YA TAZİYE ÇADIRI

SAZLI MUHTARI HASAN KAHRAMAN

